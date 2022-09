A decisão do STF que empolgou planos de saúde pode render novos capítulos

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, decidiu suspender o piso de 4.750 reais para profissionais de enfermagem, alegando que há um risco de piora na prestação de serviços de saúde no país. O ministro pediu dados detalhados do impacto financeiro dessa lei a entidades, que devem apresentá-los em até 60 dias. A decisão ainda será levada a plenário virtual para discussão entre os ministros. Apesar de não ser definitiva, a suspensão do piso alavancou o setor de saúde na bolsa de valores. Por volta de 16h, papéis como SulAmérica, Rede D’or e Hapvida subiam em torno de 3%. “Na nossa visão, o piso tem um impacto extremamente negativo no setor público de saúde, que não tem capacidade de absorver os custos adicionais levando a demissões, fechamento de leitos e, por consequência, precarização do SUS e das Santas Casas”, avalia relatório da Genial Investimentos. “Já para empresas da nossa cobertura, vemos maior efeito na Hapvida, que possui uma maior disparidade entre o novo piso e o salário atual em vista do seu posicionamento geográfico e menor ticket médio”, conclui.

