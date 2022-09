A decepção do mercado com proposta do governo que fura o teto de gastos

A Proposta de Lei Orçamentária (PLOA) formulada pelo governo federal para o ano de 2023 não contempla as parcelas de 600 reais do Auxílio Brasil, como promete o presidente Jair Bolsonaro em sua campanha à reeleição, mas, sim, um benefício de 405 reais. A proposta preocupa o mercado financeiro, que alerta para um novo buraco no teto de gastos. “A proposta inova ao trazer na sua mensagem ao Congresso a expectativa de despesas que contrariam o teto de gastos. Essas despesas, que se tornam uma promessa política, não caberiam no atual ordenamento constitucional”, escreve o banco Safra. Por outro lado, existe a avaliação de algumas “folgas” no orçamento podem ajudar o governo a cumprir a promessa no ano que vem caso reeleito, mas, ainda assim, os espaços estão longe de garantir, sozinhos, o benefício de 600 reais. “Os números na proposta parecem embutir folgas nas despesas obrigatórias e alguma redução das receitas. O conjunto está longe de permitir se fixarem despesas e também traz dúvidas às receitas estimadas”, conclui.

