A década de 2030 será a do hidrogênio verde, diz CEO da thyssenkrupp

VEJA S/A | episódio 32.

O engenheiro Paulo Alvarenga preside a divisão latinoamericana do grupo industrial alemão thyssenkrupp desde meados de 2017. O executivo também presidente a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Em entrevista ao programa VEJA S/A, ele fala sobre a venda da famosa divisão de elevadores da empresa e sobre as novas áreas de atuação da companhia — que aposta no crescimento do hidrogênio verde. Alvarenga diz que a década atual será de preparação da infraestrutura para o combustível conquistar seu espaço a partir de 2030. A ideia, segundo ele, é utilizar o hidrogênio verde como combustível mais sustentável para as grandes indústrias — e não concorrer, mas complementar o uso do etanol.

O executivo fala ainda sobre a parceria com a Embraer para a construção de fragatas para a Marinha do Brasil, o reaquecimento da divisão de autopeças da empresa e o papel do acordo entre Mercosul e União Europeia para a manutenção do protagonismo global dos europeus frente às grandes economias. O VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras, às 11h.

