A dança das cadeiras na consultoria Korn Ferry

A consultoria global Korn Ferry contratou a executiva Marina Ferreira, especializada em operações de M&A, como sócia sênior no escritório de São Paulo. Alfredo Soares também se juntou à empresa como Líder de Estratégia Organizacional para a América do Sul. Silvia Sigaud assume a liderança do Setor Industrial para a América do Sul. Priscila Fieno assumirá a liderança da solução de Assessment & Sucessão no Brasil.