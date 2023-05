A dança das cadeiras em cargos de direção na Americanas

Giro VEJA - terça, 2 de maio

A reação do governo Lula às plataformas de redes sociais e a entrevista do ministro Paulo Teixeira ao Amarelas On Air são os destaques do dia

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagiu nesta terça-feira à megaofensiva comandada pelas big techs contra a aprovação do PL das Fake News. O Ministério da Justiça determinou, por meio de uma medida cautelar, que o Google adote uma série de medidas relacionadas ao projeto, como a indicação de que conteúdos com mensagens contrárias ao projeto são publicidade