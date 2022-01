A cutucada de Arthur Lira nas companhias aéreas

O descontentamento dos congressistas com as empresas aéreas cresce na mesma proporção em que sobem os preços das passagens. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deu uma tremenda cutucada nas companhias quando anunciou nesta segunda-feira, 17, a decisão de que as sessões deverão ser realizadas remotamente por conta do crescimento da ômicron. Lira disse que além do fator ômicron, tem o fator tarifas aéreas, que estão altíssimas e as empresas só fazem remarcações quando lhes interessam. A questão é que a inflação das tarifas aéreas está comendo a cota parlamentar mensal que todo deputado tem direito para cobrir seus gastos.

