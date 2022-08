A curiosa relação entre inadimplência e Selic que fez lucro do Itaú subir

O Itaú reportou um lucro recorrente de 7,6 bilhões de reais no segundo trimestre do ano, alta de 4% na base anual e acima das projeções do mercado financeiro. A carteira de crédito do banco teve robusto crescimento de 18% no período, o que fez disparar as receitas do banco. “O crescimento da carteira combinado com o aumento das taxas de juros beneficiou o banco e levou a uma forte margem financeira de 22,6 bilhões de reais no segundo trimestre”, avaliam os analistas da XP. Curiosamente, a disparada da taxa de juros não refletiu em um aumento considerável no índice de inadimplência, que avançou 0,1% no trimestre, para 2,7%. “O índice de inadimplência de 90 dias aumentou ‘apenas’ 10 pontos-base, enquanto os índices de entre 15 e 90 dias permaneceram estáveis ​​em 2,1%”, disseram os analistas do BTG Pactual. Às 14h53, as ações do Itaú subiam 2,1%, enquanto no ano avançam 24%.

