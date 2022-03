A culpa do Supremo no aumento da gasolina e do diesel 

A nova pesquisa Ipespe/XP mostra um dado que reflete diretamente o debate político em torno das eleições e o bolsonarismo: o Supremo Tribunal Federal é considerado muito responsável pelo aumento dos preços dos combustíveis por 29% dos eleitores. Um percentual elevado já que os preços sobem por conta da alta do petróleo no mercado internacional e também do dólar. De qualquer forma, Bolsonaro é apontado como “muito responsável” pelo aumento dos combustíveis por 45% dos eleitores e empata com os 45% que entendem que a guerra na Ucrânia é muito culpada. No Brasil, no entanto, a Petrobras subiu os preços da gasolina, diesel e gás de cozinha refletindo os preços do petróleo no mercado internacional antes mesmo do início da guerra, que fez o petróleo disparar. Os governadores são apontados por 39% como tendo “muita responsabilidade” pelo aumento. Já os governos Dilma e Lula são considerados muito responsáveis por 35%.

