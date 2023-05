A corrida contra o tempo e o novo prazo para o calote nos EUA

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta terça-feira, 30. Vale ressaltar que os mercados dos Estados Unidos não abriram na véspera em razão de um feriado. Os investidores repercutem o acordo simbólico entre republicanos e democratas para a elevação do teto da dívida dos Estados Unidos para evitar um calote. O projeto será discutido pela comissão de regras da Câmara nesta terça e precisa ser aprovado por um Congresso dividido. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, deu um novo prazo e estima que os EUA podem dar calote a partir de 5 de junho, e não mais 1° de junho. No Brasil, as atenções estão voltadas para a Petrobras. A estatal pode anunciar um corte no preço dos combustíveis para compensar a reoneração do ICMS pelos estados. O aumento nas bombas pode chegar a 14% caso nada seja feito.

