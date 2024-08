A corretora que projeta quatro altas de juros e uma Selic a 12% no Brasil

Os economistas da XP Investimentos pioraram as projeções de taxa de juros no Brasil e estimam uma taxa Selic a 12% no próximo mês de janeiro de 2025. A corretora projeta uma alta de 0,25 ponto percentual já na reunião do Copom em setembro, seguida de duas altas de 0,5 ponto percentual e outra de 0,25 ponto percentual em janeiro. Dessa maneira, a taxa Selic voltaria ao patamar de 12% nos próximos quatro meses. Os novos cenários da equipe liderada pelo economista Caio Megale levam em conta o aumento nas projeções de inflação pelo Boletim Focus — que projeta um IPCA a 4,22% no final de 2024. “Considerando que vamos nos distanciar ainda mais do nível neutro de juros, é provável que o Copom encontre espaço para cortes no final de 2025 ou início de 2026. Aguardaremos a evolução dos dados antes de calibrar esse cenário. Por ora, manteremos a projeção de taxa Selic em 12% para o final de 2025”, escrevem em relatório enviado a clientes.

