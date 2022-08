A controversa relação entre China e Petrobras em dia de queda na gasolina

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 15 de agosto.

Os mercados abriram o dia em baixa em resposta aos dados econômicos da China no último mês de julho que decepcionaram os investidores. O resultado foi uma forte queda no preço das commodities, como petróleo e minério, que tombaram entre 3% e 4%, mas que não influenciaram as ações da Petrobras. A estatal chegou a cair quase 3% pela manhã, mas fechou o dia estável. Nesta segunda-feira, 15, a companhia anunciou uma nova redução de 5% no preço da gasolina para as distribuidoras. A controversa relação entre China e Petrobras e a resposta do mercado ao corte no combustível são os assuntos do VEJA Mercado de hoje.

