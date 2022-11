A “contribuição” de Lula e de Bolsonaro para o aumento da inflação

A inflação de outubro no Brasil surpreendeu negativamente o mercado financeiro. O IPCA fechou o mês em alta de 0,59%, ante consenso que apontava para um avanço 0,48%. De acordo com os dados do IBGE, a maior influência veio do setor de alimentação e bebidas, com crescimento de 0,72%. Os transportes avançaram 0,58% na esteira das passagens aéreas, que dispararam 27,38%, mas o preço dos combustíveis também deixou de exercer a função de forte âncora no IPCA. Em outubro, a deflação dos combustíveis foi de 1,27%, ante expressivo recuo de 8,50% em setembro.

Em linhas gerais, a leitura de alguns bancos é de que o cenário de inflação ainda é desafiador. As PECs eleitorais do presidente Jair Bolsonaro para aumentar o valor de benefícios sociais às vésperas da eleição na tentativa de se reeleger e a perspectiva de um fortalecimento ainda maior desses programas em 2023 pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva contribuem para esse cenário de alta de preços.

“No geral, a dinâmica da inflação subjacente ainda é desafiadora, dadas as pressões ainda disseminadas sobre a inflação básica e de serviços em um cenário de aperto no mercado de trabalho, grande estímulo fiscal adicional para o segundo semestre de 2022 e expectativa de uma grande expansão fiscal em 2023”, avaliam os economistas do Goldman Sachs em relatório enviado a clientes. Em doze meses, a inflação acumulada chega a 6,47%

