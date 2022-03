A contradição de Bolsonaro ao ameaçar presidente da Petrobras de demissão

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 16 de março.

O presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista à TV Ponta Negra, do Rio Grande do Norte, que existe a possibilidade dele demitir o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna. Depois ele tentou recuar ao afirmar que qualquer membro do governo pode ser demitido, mas fato é que ele disparou contra a companhia. Bolsonaro disse que não pode contar com a Petrobras pra nada e que, por ele, a companhia seria privatizada hoje, mas se esqueceu de corrigir uma contradição nesse discurso. De concreto mesmo é que a pressão em cima da Petrobras está cada vez mais maior depois dos reajustes na gasolina e no diesel. Esse é o assunto da edição em vídeo do VEJA Mercado de hoje.

