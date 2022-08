A contida mas preocupante aposta do Goldman que pode impactar a gasolina

Os analistas do banco Goldman Sachs reduziram suas projeções para a cotação do barril de petróleo de 140 dólares para 110 dólares no terceiro trimestre de 2022. O corte de mais de 20% é significativo, mas, para o banco acertar a aposta, o petróleo tipo brent teria de subir 15% frente a cotação desta segunda-feira, 8, quando a commodity negociava a 94 dólares o barril. “Reiteramos nossa visão altista. Equilibrar o mercado de petróleo, portanto, ainda exige a destruição da demanda por petróleo, além da desaceleração econômica em andamento, em que somos mais cautelosos do que consenso”, escreveram os analistas. A cotação do petróleo no mercado internacional interfere diretamente no preço dos combustíveis. Em decorrência das recentes quedas do brent, a Petrobras diminuiu o preço da gasolina em quase 10% no mês de julho, e anunciou uma leve redução de 3,5% no litro do diesel na última quinta-feira, 4.

