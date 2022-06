A conta da Vivo e da Tim vai baixar por causa do corte no ICMS?

Depois do presidente Jair Bolsonaro sancionar a lei que limita a cobrança do ICMS de alguns setores como o de telecomunicações para no máximo 18%, alguns estados como São Paulo e Goiás já reduziram suas alíquotas, que variavam de 25% a 30%. Mas, afinal, a conta de celular vai baixar? Na visão do mercado financeiro, sim. “Esperamos que as empresas repassem a maior parte do benefício aos clientes por meio de reduções de preços, evitando a reação de entidades de defesa do consumidor, mídia e governos estaduais e nacional”, escreveram os analistas do Citi.

Para o Credit Suisse, o corte, ainda assim, é positivo para empresas listadas, como Vivo e Tim, e deve aumentar as receitas dessas companhias. “Quaisquer ganhos para as empresas de telecomunicações são mais prováveis ​​de ocorrer por meio da elasticidade de preço. Se as empresas de telecomunicações conseguirem reter diretamente uma parte desse benefício, o lado positivo é material”, disseram os analistas. Em outras palavras, uma das alternativas é que os clientes avaliem upgrades nos planos para aproveitar a queda nos preços.

