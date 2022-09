A confiança na economia que faz a bolsa lidar um pouco melhor com a crise

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 29/08 a 02/09.

O Ibovespa recuou 1% no acumulado da semana, caindo para os 110.800 pontos, mas é bem verdade que o estrago poderia ter sido pior. Índices americanos como o Nasdaq e o Dow Jones registraram perdas semanais na casa dos 3% e amargam um incômodo jejum de seis pregões consecutivos sem altas. Por lá, o estresse é provocado pelos discursos mais duros de membros do banco central americano em direção a aumentos mais expressivos dos juros locais, além da divulgação de dados de emprego que reforçaram o aquecimento da economia e mostraram que a tarefa do Fed de baixar os preços será árdua. Além disso, as discussões do G7 para estipular um teto ao preço do petróleo russo estremeceram ainda mais as relações entre os países depois da Gazprom anunciar a suspensão por tempo indeterminado do fornecimento de gás a alguns países europeus, como a Alemanha.

No Brasil, apesar da contaminação pelo ambiente externo de estresse, os investidores repercutiram com otimismo o crescimento de 1,2% da economia brasileira no segundo trimestre, ante uma expectativa de 0,9%. Ativos locais, principalmente aqueles ligados à construção, turbinaram o Ibovespa na semana. Empresas como MRV e Cyrella dispararam entre 15% e 18% no período.

