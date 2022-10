A conclusão do Fundo Verde sobre as eleições – independente do vencedor

Atualizado em 10 out 2022, 14h24 - Publicado em 10 out 2022, 15h32

Por Victor Irajá

Comandado por Luís Stuhlberger, o Fundo Verde emitiu um comunicado aos investidores projetando bons cenários para o mercado de capitais, independentemente do resultado das eleições presidenciais. Segundo o Fundo Verde, a composição de um Congresso Nacional mais conservador restringe a possibilidade de que um eventual governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tome medidas ortodoxas. “Caso Lula vença, a margem de manobra do seu governo — especialmente para potenciais contrarreformas — fica mais limitada. Esse fator foi bem recebido pelos mercados, ao mitigar a probabilidade de riscos de cauda, e se refletiu num rally importante no primeiro pregão de outubro”, diz a empresa. “O próximo presidente, independente de quem vencer no segundo turno, terá que trabalhar com restrições impostas por essa composição legislativa”, afirma.

