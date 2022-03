A complicada equação entre guerra, juros e Petrobras

VEJA Mercado | Abertura | 16 de março.

Em resposta a um pedido de informações a respeito do aumento de 18,8% no preço da gasolina e de 24,9% nos do diesel, a Petrobras respondeu à Justiça que, caso não adequasse os valores, a consequência seria o desabastecimento. “Caso os agentes de mercado – não só a Petrobras – sejam forçados a adotarem preços defasados, a consequência será o desabastecimento nacional”, escreveu a estatal. Em paralelo, os bancos centrais de Estados Unidos e Brasil decidem pelo aumento das taxas básicas de juros nesta quarta-feira, 16.

Os mercados internacionais operam em alta na expectativa de que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, eleve as alíquotas em 0,25 ponto percentual. No Brasil, as projeções apontam uma alta de 1 ponto por parte do Banco Central. As perspectivas em torno da guerra entre Rússia e Ucrânia também animam os investidores. Os dois países têm mais uma rodada de negociações marcada para esta quarta e as expectativas em torno de avanços são positivas. Ambos os lados estão otimistas, enquanto as tropas russas avançam lentamente. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deve falar ao Congresso dos Estados Unidos.