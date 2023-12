A competição das montadoras para manter benefícios na reforma tributária

A Stellantis e a BYD, recém-chegada à Bahia, lideram o movimento para estender na reforma tributária benefícios de ICMS e IPI no Nordeste até 2032. No Centro-Oeste, a Caoa e a Mitsubishi também querem manter seu quinhão. Na oposição, a Toyota quer que o benefício, se mantido, seja apenas para veículos elétricos e híbridos. “Ideal é não ter nenhum, mas o sentimento é de retrocesso”, diz Roberto Braun, diretor da multinacional japonesa.

A Caoa e a Stellantis estão com dois representantes no Plenário, em corpo-a-corpo com deputados. O diretor institucional da Fiat, Antonio Sérgio Martins, é quem lidera a aproximação com os parlamentares.

