A “comoção social” que pode virar motivo de comemoração para Bolsonaro

Depois de desistir de modificar o texto da PEC Kamikaze, o relator, Danilo Forte (União Brasil-CE), resolveu basear a proposta no estado de “comoção social”, baseando-se no artigo 167 da Constituição. A decisão de não alterar a redação aprovada pelo Senado se deu em um almoço com as lideranças partidárias na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL).

Com a manutenção do texto, não há risco de a proposta ter de voltar ao Senado — o que agrada ao presidente Jair Bolsonaro e representa certo alívio para o ministro da Economia, Paulo Guedes. O ministro estava preocupado com a possibilidade de inserção de motoristas de aplicativo entre os beneficiados pela PEC, o que elevaria o rombo no teto de gastos para mais de 50 bilhões de reais.

