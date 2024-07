A cifra que bilionário deve cobrar por quase um quarto do Pão de Açúcar

O bilionário tcheco Daniel Kretinsky, que adquiriu o grupo de supermercados francês Casino no ano passado, já indicou quanto deverá pedir aos interessados pela sua parte de 22,5% do Pão de Açúcar: 100 milhões de euros, quase 600 milhões de reais. Na cotação atual, isso significa cerca de 5,50 reais por ação. No meio da tarde desta sexta-feira, 5, por volta das 15h30, as ações do Pão de Açúcar eram negociadas a 3,12 reais.