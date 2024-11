A categoria que ameaça a soberania de imóveis e carros na OLX

A Grupo OLX realizou as aquisições das plataformas Viva Real e ZAP em 2020 e se transformou em uma referência nos anúncios de imóveis novos e usados. A comercialização de automóveis seminovos também sempre foi um carro-chefe do grupo, mas outros segmentos chegaram para bater de frente nessa disputa. Olivier Aizac, CEO do grupo, revelou em entrevista ao programa VEJA S/A que o segmento agrícola responde por uma parcela cada vez maior nas transações na plataforma. “O mercado de máquinas agrícolas usadas é um exemplo significativo. É um segmento forte na OLX e que mostra que uma plataforma digital não funciona somente nos centros urbanos. O mercado de tratores usados é o que mais vende e chega a surpreender dentro do nosso negócio. Tem colheitadeiras também e qualquer tipo de máquina em um mercado bem nichado e dinâmico na OLX”, disse. O executivo também destacou o crescimento nas transações envolvendo bicicletas elétricas e manuais. O VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras, às 11h.

