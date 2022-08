A calmaria no mercado em semana de agenda cheia

As bolsas europeias e os futuros americanos e brasileiro negociam em leves altas na manhã desta segunda-feira, 8, diante da agenda esvaziada no final de semana e à espera de uma semana que promete ser intensa para o mercado financeiro. Na terça-feira, 9, sai a inflação oficial de julho no Brasil, e bancos como o Itaú projetam deflação de 0,6% no período. Também na terça-feira, será divulgada a ata da reunião do Conselho de Política Monetária (Copom), que deixou em aberto uma possível nova alta de juros em setembro. Por falar em juros, o mercado financeiro manteve inalterada a projeção de Selic no final do ano, em 13,75%, ou seja, existe a crença de que o aperto monetário chegou ao fim.

Ainda no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (PL) deve se reunir com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) nesta segunda-feira em meio às tensões em torno do manifesto pela democracia organizado pela entidade. No campo corporativo, o Itaú divulgará seus resultados trimestrais depois do fechamento do mercado.

Já nos Estados Unidos, a expectativa é pela divulgação da inflação oficial no país na próxima quarta-feira, 10. Os dados de emprego revelados na última sexta-feira, 7, assustaram os analistas, que viram uma economia ainda muito aquecida, cenário pode ser encarado pelo Federal Reserve como propício para altas de juros mais agressivas nos próximos meses.

