A bronca de Lira no presidente da Caixa

O presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) enquadrou o novo presidente da Caixa, Carlos Vieira, que queria nomear no banco mais de 20 aliados, a maioria da Paraíba, seu estado natal. Lira disse que todas as indicações, inclusive nas subsidiárias e superintendências, deverão passar pelo crivo do deputado Dr. Luisinho, líder do PP, além do seu próprio. Vieira recolheu o flap e engoliu a seco a bronca.

Ele chegou ao cargo em novembro, apadrinhado por Lira, após meses de negociações com o governo Lula, que cedeu o comando do banco público ao grupo político que dá as cartas no Congresso em troca de apoio parlamentar.