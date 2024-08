A ‘briga’ entre Jakurski, fundador do BTG, e Xavier, da SPX

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Rogério Xavier, fundador da SPX, e André Jakurski, fundador da JGP, tiveram um momento de debate durante evento do BTG Pactual realizado hoje. Ao comentar sobre a situação da economia americana, Jakurski afirmou que diversas questões envolvendo a economia americana são “imponderáveis”, caso das eleições, mas que, “no frigir dos ovos”, a atividade está bem, em situação de pleno emprego e acima da capacidade.

“Eu acho que a visão de que os Estados Unidos estão bem não é inteiramente verdade”, discordou Xavier. “Na verdade, está em claro processo de desaceleração, com uma taxa de desemprego subindo, mês a mês, 10 pontos-base. Os resultados das empresas do S&P foram bons, mas os ‘guidances’ [estimativas] foram bem preocupantes em relação à demanda a frente.”

“O que eu comentei não foi um prognóstico”, retrucou Jakurski após as falas de Xavier. “O que eu disse é que não sei como as coisas serão, pode haver um pouso mais suave ou um cenário de pouso mais forte [da economia].”

Ambos participam nesta tarde do painel “Perspectivas Macroeconômicas e Oportunidades de Investimento”, ao lado de Luis Stuhlberger, sócio fundador da Verde Asset, com mediação de André Esteves, sócio sênior do BTG Pactual.