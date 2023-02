A bomba-relógio do preço da gasolina está no colo de Lula, Haddad e Prates

A desoneração dos impostos federais sobre a gasolina e o etanol acaba na próxima terça-feira, 28, e pode representar um revés e tanto para o governo Lula. A reoneração dos tributos, zerados durante o governo Bolsonaro e prorrogados por Lula em janeiro, pode provocar um aumento de até 80 centavos no litro na gasolina. No etanol, o efeito seria de 25 centavos por litro. O fim da isenção também traria um impacto relevante de até 0,6% nas projeções de inflação do mercado para o acumulado do ano. Uma eventual prorrogação até o final do ano não seria nada barata e custaria algo em torno de 20 bilhões de reis aos cofres públicos.

A bomba-relógio está prestes a explodir e o governo começa a se mexer. Nesta sexta-feira, 24, o presidente Lula de reúne com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para discutir o tema. A reunião também deve passar pela política de preços de combustíveis da estatal, e os investidores já levantam as orelhas porque o assunto é bastante sensível ao mercado. Um eventual “subsídio” da Petrobras para compensar a reoneração por meio de um corte nos preços nas refinarias cairia como uma bomba no mercado porque não há espaço para uma redução tão profunda que respeite a paridade internacional de preços. Ou seja, caso aconteçam cortes expressivos, haveria uma quebra na política de preços da Petrobras. O governo tem quatro dias para desarmar essa bomba-relógio.

Nos mercados, os futuros americanos e brasileiro abrem o dia em baixa. No Brasil, a inflação de fevereiro medida pelo IPCA-15 surpreendeu negativamente. A expectativa média era por uma alta de 0,72% nos preços, mas o índice subiu 0,76% no período. Nos EUA, o índice de gastos de consumo pessoal (PCE, sigla em inglês) será conhecido no fim da manhã. O indicador é o mais utilizado pelo banco central americano para balizar a política monetária do país.

