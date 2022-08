A boa e a má notícia da Fiesp sobre suas perspectivas para a indústria

No centro das tratativas em torno do manifesto pela democracia que irritou o presidente Jair Bolsonaro, a Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, está preocupada com o cenário para a indústria — mas apenas no curto prazo. Segundo a federação, a desaceleração da economia global, o forte aumento da taxa de juros, e o elevado nível de incerteza na economia brasileira, que pode aumentar durante o processo eleitoral, devem impactar negativamente o dinamismo da atividade industrial nos próximos meses, que deve ter queda de 0,9% neste ano, segundo a instituição.

Por outro lado, segundo a Fiesp, as medidas fiscais adotadas recentemente pelo governo federal estão contribuindo para melhorar as expectativas de crescimento da economia brasileira em 2022, o que pode amenizar as restrições de demanda e o cenário adverso para a produção industrial no ano.

A perspectiva encontra coro na leitura de industriais que, aliada à recuperação do cenário para o ano que vem, a criação de um ministério representativo para o setor vem ganhando força nas candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do próprio presidente. A recriação do Ministério da Indústria é tida como certa por representantes do setor, independentemente de quem ocupará o Palácio do Planalto em 2023. O novo governo terá um Ministério da Indústria, que em 2019 foi incorporada ao Ministério da Economia.