A bipolaridade do mercado em meio à inflação, recessão e PEC das Bondades

O mercado parece ter relativizado uma parte do turbilhão de informações nesta semana. Enquanto o risco de uma recessão global sobe e o petróleo desaba no mercado internacional, as ações da Petrobras avançaram 1% nos últimos cinco dias. Enquanto a PEC das Bondades tramita no Congresso e cria um gasto adicional de quase 50 bilhões de reais nas contas públicas, o dólar caiu 1% na última semana, a 5,267 reais. Quando a notícia foi boa, na última sexta-feira, 7, em que a projeção de inflação do Boletim Focus caiu 1 ponto percentual, o Ibovespa fechou em queda naquela sessão.

A bipolaridade do mercado é explicada, em partes, pela forte desvalorização dos ativos nos últimos meses. Existe a leitura de que não há muito mais espaço para cair. O Ibovespa está na casa dos 100 mil pontos, um dos menores níveis em mais de dois anos, e assuntos polêmicos como a PEC das Bondades parecem já ter sido precificados, uma vez que o dólar subiu mais de 10% em junho, quando o tema esquentou nas mesas de negociação. Em ritmo moroso e bipolar, o Ibovespa caminha para uma nova semana lotado de interpretações estranhas. Ou não.

