A bilionária acionista da Amazon e as doações a 15 ONGs brasileiras 

Mackenzie Scott era esposa do fundador da Amazon, Jeff Bezos, e teve um papel importante na criação da companhia que se tornou uma gigante mundial. Quando se separou de Bezos, em 2019, Mackenzie começou a doar sua fortuna para a filantropia. São 12 bilhões de dólares distribuídos a 1257 organizações desde 2020. Aos poucos, Mackenzie tem se desfeito de suas ações na Amazon. No começo do ano, os documentos enviados à SEC davam conta que Mackenzie havia se desfeito de 2,5 milhões de ações da companhia, algo em torno de 8 bilhões de dólares. Ela ainda possui mais de 14 milhões de ações da empresa.

Nesta quarta-feira, a bilionária anunciou uma nova lista de 465 novas entidades para as quais está doando 3,8 bilhões de dólares, o que inclui organizações para ajudar a Ucrânia. Mas da extensa lista, também podemos encontrar pelo menos 15 organizações brasileiras como a BrazilFoundation, que está recebendo 27 milhões de reais, a maior doação de sua história. Ou a Gerando Falcões, que está recebendo outros 27 milhões.

A lista tem organizações que lidam com direitos humanos, equidade de gênero, democracia, política, causa negra, educação infantil. Os nomes brasileiros que estão no rol de Mackenzie são: BrazilFoundation, Conectas Direitos Humanos, Fundo Baobá, Fundo Brasil de Direitos Humanos, Fundo Casa Socioambiental, Fundo ELAS, Gerando Falcões, Instituto Dara, Instituto Rodrigo Mendes, Instituto Sou da Paz, Nossas, Politize, Projeto Saúde e Alegria, Redes da Maré e Vetor Brasil.

