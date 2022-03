A bala de prata de Guedes para reduzir o preço dos combustíveis

Está em gestação no Ministério da Economia o projeto visto como primordial por parte do ministro Paulo Guedes para o controle da alta dos combustíveis por parte do governo. Depois de o presidente Jair Bolsonaro dar o aval público para a extinção da incidência do PIS e do Cofins sobre os combustíveis, a equipe de Guedes e do ministro de Minas e Energia, Bento Ribeiro, aceleraram o desenho do projeto. A Economia calcula um desconto de 33 centavos por litro do diesel com a medida, somados aos 27 centavos de desconto do ICMS.

Essa era uma medida vista como primordial por parte do ministro Guedes. Ele defendia a proposta como a única alternativa para reduzir o valor cobrado nas bombas, com o recorde de arrecadação registrado em janeiro usado como motivador para encampar a proposta. A incursão de Vladimir Putin na Ucrânia mudou a percepção do ministro, que passou a defender e trabalhar por medidas mais ostensivas para segurar as altas, mas continuava apostando fichas na isenção dos impostos como medida fundamental.