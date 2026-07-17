A Avibras, a separação das dívidas e Joesley Batista
Reestruturação concentrou as dívidas na antiga companhia e transferiu os ativos industriais e tecnológicos para a Aeroco
A reestruturação da Avibras criou duas empresas com destinos distintos. A antiga Avibras Indústria Aeroespacial, que concentra as dívidas, passou a ser administrada pela Martinelli Gestora no âmbito da recuperação judicial. Já a Avibras Aeroco nasceu como uma nova operação, livre dos passivos, reunindo os principais ativos industriais e tecnológicos. Foi nessa companhia que Joesley Batista, da J&F, investiu 300 milhões de reais em, maio.