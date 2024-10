A assustadora “invasão” da Forma Turismo na alta temporada de Porto Seguro

A operadora de viagens estudantis Forma Turismo detém uma assustadora participação de mercado nos pousos e decolagens de aeronaves em Porto Seguro (BA) no mês de julho, rotineiramente de férias e considerado de alta temporada na cidade litorânea. É o período em que a empresa embarca jovens formandos do último ano de ensino médio para a cidade na tradicional viagem de formatura das turmas. “A gente tem a informação de que 4 em cada 10 aeronaves que pousavam em Porto Seguro em julho eram fretadas pela Forma. É uma quantia expressiva quando levamos em conta que é um mês de férias e de alta temporada. Acredito que representamos cerca de 30% das receitas que a cidade recebeu em julho”, afirma Renato Costa, fundador e presidente do Grupo Forma, em entrevista ao programa VEJA S/A. A empresa tem a expectativa de encerrar o ano de 2024 com cerca de 90 mil alunos embarcados em todo o país — feito que seria um recorde para a operação do grupo.

Costa não pensa em trocar o carro-chefe da Forma nos próximos anos. “Testamos outros destinos nacionais e estrangeiros, mas nenhum deles tem o apelo e as condições que a cidade oferece. Calor o ano inteiro e uma proximidade muito grande entre os hotéis na orla da cidade, tudo aquilo fica dominado pelos alunos, é uma experiência muito exclusiva”, disse. O VEJA S/A vai ao ar todas as terças-feiras às 11h.

