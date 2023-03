A fala de Lula que levantou a orelha do mercado sobre a regra fiscal

O índice Ibovespa navegou na contramão do resto do mundo na última segunda-feira, 20, e fechou em queda de 1%, na casa dos 101 mil pontos. A expectativa em torno da nova regra fiscal do país aumentou e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, descartou apresentar o projeto antes da reunião do Conselho de Política Monetária (Copom), marcada para amanhã, quarta-feira, 22. O aceno incomodou o mercado, que aguarda ansiosamente pelo projeto. Além disso, uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o relançamento do programa Mais Médicos levantou a orelha dos gestores sobre o tema.“O Mais Médicos voltou porque a saúde não pode ser refém do teto de gastos, dos juros altos ou de cortes orçamentários em nome de um equilíbrio fiscal”, disse o presidente. A aspa dá uma sinalização aos investidores de que as novas regras de contenção de gastos podem não ser tão amplas como se espera.

Nos mercados, as bolsas europeias e asiáticas, assim como os futuros americanos, negociam em alta na manhã desta terça-feira, 21. O assunto da vez é a reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) sobre a política monetária do país. A expectativa é por aumento de 0,25 ponto percentual nos juros, o que representaria uma desaceleração em relação à última reunião. No Brasil, é a nova regra fiscal que vai ditar o ritmo dos negócios.

