A articulação do Centrão para derrubar medida de Haddad envolvendo o Carf

Parlamentares do Centrão apostam em uma iminente derrota do governo federal em relação à medida provisória anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, envolvendo a volta do chamado voto de qualidade do governo envolvendo julgamentos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o Carf. Além de estarem certos de que o Congresso Nacional vai derrubar a medida, os parlamentares articulam a mudança, também, do programa Litígio Zero, anunciado no pacote de Haddad. A proposta visa a renegociação de débitos contestados na autarquia. Deputados preveem aumentar o prazo pro pagamento de dívida de 12 — como prevê o texto do governo — para 24 meses. O texto está em elaboração, mas já conquistou a simpatia de deputados.

