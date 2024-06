A articulação das montadoras durante tramitação do Mover na Câmara

Montadoras que estão acompanhando de perto a tramitação do Projeto de Lei do Mover novamente na Câmara – o projeto já foi apreciado pelos deputados anteriormente e pelos senadores – vão reforçar com os parlamentares a importância de se assegurar a competitividade da indústria local.

Executivos do setor ficaram preocupados com os gestos feitos pela BYD nas últimas semanas. A empresa chinesa trouxe um navio com 5,5 mil veículos para serem vendidos no país. A montadora asiática está com o mercado restrito nos Estados Unidos após o presidente Joe Biden taxar em 100% a importação de veículos elétricos. Os europeus também estão revisando a política para a entrada dos carros elétricos. Emendas de última hora apresentadas no plenário propuseram isenção total de impostos de importação para veículos elétricos.