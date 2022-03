A aposta que fez Warren Buffett voltar à lista dos 5 mais ricos do mundo

Há 13 meses, o bilionário Warren Buffett recebia uma saraivada de críticas por ter investido, via Berkshire Hathaway, 4,1 bilhões de dólares na petroleira Chevron. Como Buffett podia apostar num setor tão velho e tão anti-ESG como o de petróleo? Pois bem, em um ano, a Chevron valorizou mais de 55% na bolsa americana. Boa parte da alta aconteceu nas últimas semanas por conta da guerra e da alta do petróleo, que já atingiu os 130 dólares. Quando Buffet comprou Chevron, o barril valia cerca de 70 dólares. Não à toa, o bilionário fez um novo investimento no setor triplicando recentemente sua posição na Occidental Petroleum.

A aposta no velho mundo deu tão certo que Buffett voltou à lista das cinco pessoas mais ricas do mundo, segundo ranking divulgado nesta terça-feira, 08, pela Bloomberg. O bilionário tem hoje um patrimônio de 117 bilhões de dólares. No ano passado, ele estava em sétimo lugar no ranking. Além do setor de energia, Buffett também ganhou com bancos americanos que estão em sua carteira.

Mas sua ascensão, é bem verdade, também se deve à queda de outros bilionários que perderam dinheiro desde que começou uma liquidação generalizada no setor de tecnologia. Mesmo Buffett sofreu com estas quedas, já que boa parte do seu patrimônio está alocado em Apple, que caiu 10% no ano. De qualquer forma, a lista da Bloomberg não deixa dúvidas. Neste ano, entre as 15 pessoas mais ricas do mundo, apenas Buffett e o indiano Gautam Adani tiveram valorização de seus ativos. Buffett ganhou 7,79 bilhões de dólares até agora em 2022.

