A aposta pesada do BTG Pactual na CVC apesar de prejuízo

A companhia de viagens CVC revelou um prejuízo de 145 milhões de reais no quarto trimestre de 2021, totalizando perdas de 1,2 bilhão de reais no acumulado do ano. Fato é que o turismo ainda pena para retomar as viagens diante das sucessivas ondas de Covid-19 pelo mundo, mas a maré ruim pode estar próxima do fim, e quem está apostando as fichas nessa virada é o BTG Pactual. A instituição financeira publicou um relatório em que afirma que os resultados vieram dentro do esperado levando em conta o ataque cibernético que a empresa sofreu no último mês de outubro, mas que há sinais encorajadores de recuperação e uma tendência de melhor rentabilidade para o ano de 2022. “Após atingir o fundo do poço na frente operacional em 2020, a CVC deve ser uma das principais beneficiárias da reabertura econômica, além de alavancar seu relacionamento de longo prazo com a fragmentada indústria hoteleira e as companhias aéreas”, avaliam os analistas do banco. Apesar do otimismo, a instituição alerta que a recuperação será gradual e de trimestre em trimestre. Ainda assim, o BTG manteve a recomendação de compra das ações da companhia com preço alvo de 33 reais, uma potencial valorização de mais de 300% frente ao fechamento de ontem, 15. Às 15h15, os papéis da empresa disparavam 14,7% na bolsa.

