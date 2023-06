A rede de restaurantes Outback vai voltar com o rodízio para impulsionar o faturamento. No ano passado, durante a Copa do Mundo, quando o rodízio foi lançado pela primeira vez, a receita foi 250% acima do projetado, gerando o melhor ano fiscal do restaurante em anos. Cerca de 30% dos clientes que frequentaram o Outback durante o evento consumiram o rodízio.