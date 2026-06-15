ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Radar Econômico

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças
Economia

A aposta de US$ 1 milhão na Espanha que virou pó no Polymarket

Aposta milionária perdida em uma única partida expõe os riscos dos mercados de previsão que o governo decidiu banir do Brasil

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 16h09 | Atualizado em 15 jun 2026, 17h12
Jogador de futebol com cabelo encaracolado e barba, vestindo camisa vermelha e azul com o número 24, em campo sob chuva leve, com torcida desfocada ao fundo
Marc Cucurella, da Espanha, durante o amistoso internacional entre Peru e Espanha -  (Cesar Gomez/Jam Media/Getty Images)
Continua após publicidade
A aposta de US$ 1 milhão na Espanha que virou pó no Polymarket Priorize VEJA no Google

Uma aposta de US$ 999 mil na vitória da Espanha sobre Cabo Verde virou pó após o empate em 0 a 0 registrado pela plataforma Polymarket. O episódio, que viralizou nas redes sociais, ajuda a ilustrar por que os chamados mercados de previsão acabaram entrando na mira das autoridades brasileiras.

Embora seus defensores vendam a ideia de uma espécie de “bolsa de probabilidades”, na prática o modelo funciona por meio de contratos binários: ou o apostador acerta e recebe, ou perde integralmente o valor investido. Foi justamente essa dinâmica que levou o governo a concluir que essas operações se aproximavam mais das apostas esportivas do que do mercado financeiro tradicional.

Nos bastidores, a pressão para enquadrar o setor ganhou força após o avanço de plataformas estrangeiras que operavam sem as exigências impostas às casas de apostas autorizadas no país. A avaliação era de que empresas como Polymarket e Kalshi competiam por usuários brasileiros sem arcar com custos regulatórios, tributários e de licenciamento exigidos das bets locais.

Continua após a publicidade

O resultado foi um cerco regulatório que culminou no bloqueio dessas plataformas no Brasil. Pela nova interpretação, contratos de previsão ligados a eventos esportivos, eleições, reality shows ou outros acontecimentos de interesse público não se enquadram como derivativos financeiros legítimos e, portanto, não podem ser oferecidos ao investidor brasileiro.

Enquanto isso, o caso do apostador que perdeu quase US$ 1 milhão em uma única partida serve como propaganda involuntária dos riscos que ajudaram a justificar a decisão das autoridades. Afinal, no mercado de previsão, a fronteira entre investimento e aposta continua sendo o principal ponto de discórdia.

Publicidade
TAGS:
apostas online
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).