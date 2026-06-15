A aposta de US$ 1 milhão na Espanha que virou pó no Polymarket

Uma aposta de US$ 999 mil na vitória da Espanha sobre Cabo Verde virou pó após o empate em 0 a 0 registrado pela plataforma Polymarket. O episódio, que viralizou nas redes sociais, ajuda a ilustrar por que os chamados mercados de previsão acabaram entrando na mira das autoridades brasileiras.

🚨BREAKING: Someone just put $1M on Spain to WIN their match vs Cape Verde today This pays out is $1,085,943.48 on Polymarket pic.twitter.com/7ODo3dJ7Pl — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 15, 2026 Siga Seguir no Linkedin Seguir no Telegram

Embora seus defensores vendam a ideia de uma espécie de “bolsa de probabilidades”, na prática o modelo funciona por meio de contratos binários: ou o apostador acerta e recebe, ou perde integralmente o valor investido. Foi justamente essa dinâmica que levou o governo a concluir que essas operações se aproximavam mais das apostas esportivas do que do mercado financeiro tradicional.

Nos bastidores, a pressão para enquadrar o setor ganhou força após o avanço de plataformas estrangeiras que operavam sem as exigências impostas às casas de apostas autorizadas no país. A avaliação era de que empresas como Polymarket e Kalshi competiam por usuários brasileiros sem arcar com custos regulatórios, tributários e de licenciamento exigidos das bets locais.

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O resultado foi um cerco regulatório que culminou no bloqueio dessas plataformas no Brasil. Pela nova interpretação, contratos de previsão ligados a eventos esportivos, eleições, reality shows ou outros acontecimentos de interesse público não se enquadram como derivativos financeiros legítimos e, portanto, não podem ser oferecidos ao investidor brasileiro.

Enquanto isso, o caso do apostador que perdeu quase US$ 1 milhão em uma única partida serve como propaganda involuntária dos riscos que ajudaram a justificar a decisão das autoridades. Afinal, no mercado de previsão, a fronteira entre investimento e aposta continua sendo o principal ponto de discórdia.