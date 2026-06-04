A ENGIE Brasil está investindo R$ 20 milhões em um projeto que busca atacar uma limitação técnica histórica das linhas de transmissão: aumentar a capacidade de transporte de energia sem depender tanto de torres estaiadas, mais restritivas para implantação em campo.

Batizada de Série Torre Águia, a nova plataforma estrutural será desenvolvida com Engetower e SAE Towers para linhas de até 525 kV. O diferencial está no uso ampliado de torres autoportantes, solução que facilita obras em áreas de relevo complexo e dá mais flexibilidade aos projetos de transmissão.

A tecnologia também promete elevar a capacidade natural de transmissão das linhas, medida pelo SIL, para cerca de 1.682 MW, acima dos níveis hoje praticados pelo mercado. Segundo a companhia, os estudos indicam ainda potencial de redução de 2% a 5% nos investimentos em linhas de transmissão, além de menor impacto ambiental, com menos fundações, menor supressão vegetal e faixas de servidão mais estreitas.