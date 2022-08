A agenda decisiva nos EUA que deve ditar o humor das bolsas no mundo

Os investidores aguardam com grande expectativa o início do simpósio de Jackson Role — reunião anual de autoridades monetárias e economistas realizada nos Estados Unidos — e, principalmente, o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, previsto para sexta-feira, 26, sobre a postura do banco central americano na política de juros. Outro indicador importante na agenda que pode ser decisiva para determinar o humor das bolsas nas próximas semanas é a divulgação do índice de preços de consumo pessoal (PCE, sigla em inglês), um dos medidores favoritos do Fed para inflação, que será conhecido também na sexta-feira. O mercado financeiro tinha projeção de alta de 0,5 ponto percentual nos juros na reunião de setembro, mas essa tendência já perde espaço e os investidores trabalham com uma alta de 0,75 ponto percentual depois de falas mais duras de integrantes do Fed para combater a inflação. A conta é simples: juros mais altos aumentam os ganhos em renda fixa e diminuem a atratividade das bolsas, e se tratando dos juros da maior economia do mundo, a expectativa fica ainda maior. Na manhã desta quinta-feira, 25, os futuros americanos revertiam a tendência negativa dos últimos dias e eram negociados em leve alta, assim como as bolsas europeias e asiáticas.

