A agenda de reformas de Haddad não acaba agora

Depois que conseguir vencer os trâmites envolvendo o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária, as principais incursões de Fernando Haddad junto ao Congresso no segundo semestre vão tratar de duas microrreformas. A primeira será para fomentar a oferta de crédito por meio do mercado de capitais — fora do sistema bancário — e a outra, para aumentar o nível de recuperação de crédito por parte dos bancos e, assim, baratear os empréstimos.

E a missão do economista Bernard Appy no governo não acabará com o avanço da reforma tributária. A próxima etapa do trabalho do secretário de Haddad envolverá mudanças na taxação de aplicações financeiras, como dos investimentos em renda fixa.

Siga o Radar Econômico no Twitter