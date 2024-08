A ação que escapa do pânico na bolsa e dispara 5% no Brasil

As ações do banco Bradesco escapam do pânico que toma conta das bolsas de valores e disparam 5,5% na manhã desta segunda-feira, 5. Os papéis são os únicos que sobem entre as 84 empresas listadas no índice Ibovespa — ao lado da Minerva, negociada em alta de 1% nesta segunda. A explicação por trás desse movimento está no balanço corporativo do banco, divulgado nesta segunda. O Bradesco registrou um lucro líquido recorrente de 4,7 bilhões de reais, uma alta de 4,4% em relação ao mesmo período de 2023. A cifra está acima das projeções de mercado, que apontavam para um lucro de 4,3 bilhões no período.

O grande destaque ficou por conta da redução das despesas por provisões de devedores duvidosos, que caíram 30% em um ano. “Apesar dos níveis ainda deprimidos, acreditamos que o banco apresentou resultados consistentes apontando para uma trajetória positiva. O banco parece pronto para retomar o crescimento gradual com confiança”, escrevem os analistas da XP Investimentos em relatório enviado a clientes.

