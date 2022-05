A ação preferida do BofA entre as redes de shoppings

Depois de venderem como nunca no primeiro trimestre de 2022, os shoppings se tornaram os grandes alvos do mercado financeiro. Com Iguatemi e Multiplan já consolidadas no mercado e a fusão entre brMalls e Aliansce Sonae prometendo balançar o setor, os analistas do BofA já têm a sua opção predileta na carteira, e o voto é pela Multiplan. Os analistas preferem apostar em papéis focados no consumidor de alta renda, e nesse cenário a Multiplan aparece melhor posicionada frente à Iguatemi em função da menor exposição ao segmento de luxo e pelo número médio maior de lojas por empreendimento, 240 contra 180. Na outra ponta, eles dizem que brMalls e Aliansce têm maior exposição ao médio/baixa renda. No acumulado do ano, os papéis de Multiplan, Iguatemi e brMalls sobem 25,9%, 13,6% e 2,4%, respectivamente.

