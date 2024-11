85% dos clubes da Série A em risco de enfrentar impacto climático severo

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Dos 20 times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro em 2024, 17 estão sob alto risco de ter suas atividades impactadas por um evento climático severo, como inundações, incêndios florestais e calor extremo, nos próximos 10 anos. Os dados são de levantamento inédito realizado pela consultoria ERM (Environmental Resources Management) e encomendado pelo Terra FC, coalizão global de clubes, torcedores, grupos comunitários e sociedade civil, conhecida internacionalmente como Earth FC.

O relatório mostra, por exemplo, que todos os clubes da Série A estão sediados em cidades com risco de queimadas. Em 55% delas a classificação é de alto risco, podendo impactar 11 clubes (Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Fortaleza, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vitória). Nas demais, o risco é considerado médio. “As mudanças climáticas são hoje o maior adversário do futebol brasileiro”, diz Eric Levine, diretor do Terra FC.

O levantamento também avaliou as ameaças de inundação de rios, inundação urbana e inundação costeira (nas cidades em que se aplica). Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Cuiabá estão em alto risco, sendo que a situação mais alarmante é a dos cariocas, com o alto risco nos três fatores mencionados. Juntos, esses municípios sediam jogos de 45% dos times da Série A: Bahia, Botafogo, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Vasco e Vitória. Por fim, 30% das equipes estão em cidades de médio risco: Corinthians, Criciúma, Fortaleza, Palmeiras, Red Bull Bragantino e São Paulo.