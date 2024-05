6,8 milhões de vacinas da Moderna contra a covid são entregues à Saúde

A farmacêutica Adium, que representa a biotech americana Moderna no Brasil, alcançou a marca de 6,8 milhões de doses da vacina contra covid-19 da fabricante entregues ao Ministério da Saúde, na última sexta-feira, 10. As doses consistem em mais da metade dos 12,5 milhões de imunizantes adquiridos para o Programa Nacional de Imunizações (PNI). A entrega do restante deve ser finalizada até 24 de maio, com aproximadamente 40 voos com os imunizantes partindo dos Estados Unidos e da Europa rumo ao Brasil.

O imunizante da Moderna possui está adaptada para a sublinhagem XBB.1.5, nova variante da ômicron, do vírus da covid-19, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Desde o início do ano, mais de 581 mil novos casos da doença foram registrados em todo o país, com mais de 3,3 mil mortes por complicações relacionadas, segundo dados das secretarias estaduais de Saúde.