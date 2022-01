5G faz Emirates e aéreas japonesas cancelarem voos para EUA

O 5G virou um problema aéreo. As companhias Emirates, Japan Airlines e All Nippon Airways cancelaram diversos voos com destino aos Estados Unidos nesta terça-feira, 18, por conta da preocupação de que os aviões possam ser afetados pelo 5G. Os cancelamentos foram feitos mesmo depois de as gigantes de telefonia terem concordado em atrasar a instalação da nova tecnologia perto de aeroportos, segundo o site CNBC. O próprio órgão federal americano foi quem alertou que o serviço 5G pode interferir em alguns equipamentos, especialmente o altímetro que mede a distância do avião com o solo. Nos Estados Unidos, o 5G já está em fase mais avançada de implantação. Resta saber como o assunto será tratado no Brasil. O leilão da nova tecnologia aconteceu no último trimestre e ainda vai levar tempo para ser implantado no país.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.