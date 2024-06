5G deve se tornar predominante na América Latina em 2029, aponta estudo

Cerca de 52% das assinaturas de rede móvel na América Latina serão do tipo 5G até o final de 2029, segundo estudo da Ericsson, gigante sueca das telecomunicações. O 4G ainda é a tecnologia dominante na América Latina, responsável por 74% de todas as assinaturas no final de 2023. A adesão ao 5G na região tem sido mais lenta do que na maior parte do mundo devido a dificuldades macroeconômicas, avalia a companhia, que contabilizou 33 milhões de usuários em 2023. No mundo como um todo, foram 160 milhões de novos usuários apenas nos primeiros três meses de 2024, levando a um total de 1,7 bilhão de contas de internet 5G. Cerca de 5,6 bilhões de contas estarão conectadas ao 5G globalmente até ao final de 2029, representando 60% de todas as assinaturas móveis no período. Os dados são da pesquisa Ericsson Mobility Report, publicada nesta quarta-feira, 26.