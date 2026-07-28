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3tentos despenca 12% após relato de reunião fechada com analistas

Papel perdeu cerca de R$ 900 milhões em valor de mercado; investidores teriam recebido indicações negativas sobre receita, custos e inadimplência

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 12h45
Fachada moderna do prédio da 3tentos, com paredes cinzas e detalhes verticais vermelhos. O nome 3tentos e seu logo estão em destaque na parede azul-escura. Pessoas conversam na entrada, e há fardos de feno e plantas decorativas. O céu azul tem nuvens esparsas
3Tentos (Divulgação/Divulgação)
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3tentos despenca 12% após relato de reunião fechada com analistas Priorizar nos meus resultados Google

As ações da 3tentos despencaram nesta terça-feira, 28, em um movimento atípico de preço e volume, após relatos de que analistas teriam recebido indicações negativas sobre o desempenho da companhia em uma reunião fechada.

A queda começou abruptamente por volta das 11h20. Às 12h09, TTEN3 recuava 11,88%, a R$ 13,43, depois de tocar R$ 13,40. O volume já alcançava 4,25 milhões de ações, quase quatro vezes a média diária, antes mesmo da metade do pregão.

O movimento retirou aproximadamente R$ 900 milhões do valor de mercado da 3tentos. A baixa destoava do restante do mercado: no mesmo horário, o Ibovespa avançava 0,89% e a soja negociada em Chicago subia 0,46%.

Relatos que circulam entre investidores atribuem a venda dos papéis a uma reunião reservada com analistas. No encontro, teriam sido discutidas perspectivas mais fracas para receita, aumento de custos e fretes, além de preocupações com inadimplência e provisões. O Radar Econômico não confirmou, até o momento, quais números teriam sido apresentados nem se as informações eram inéditas.

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A preocupação com o crédito rural já vinha aparecendo nos dados públicos da companhia. A carteira da TentosCap atingiu R$ 510,8 milhões no primeiro trimestre, alta de 94,9% em um ano. Entre dezembro e março, as provisões cresceram 41%, enquanto as despesas com vendas, gerais e administrativas avançaram 46,5%.

O balanço do segundo trimestre está previsto para 13 de agosto. Antes da queda, o consenso do mercado apontava para receita de R$ 4,6 bilhões e lucro de R$ 0,236 por ação.

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A Resolução CVM 44 permite reuniões reservadas com analistas, mas determina que informações relevantes sejam divulgadas de forma ampla antes ou simultaneamente à apresentação a um público selecionado. A norma também obriga o diretor de Relações com Investidores a apurar oscilações atípicas de preço ou volume para verificar se há informação que deva ser comunicada ao mercado.

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