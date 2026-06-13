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Esporte

O medo de pegar o Marrocos é a nova versão da síndrome do vira-latas

Costumamos superfaturar nossos adversários e menosprezar as qualidades da seleção canarinho nas estreias das Copas

Por Sergio Ruiz Luz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 12h45 | Atualizado em 13 jun 2026, 13h04
Jogadores e comissão técnica da seleção brasileira de futebol, com camisas amarelas e azuis, se abraçam e comemoram a vitória em campo, com a torcida ao fundo
Brasil comemora vitória sobre o Marrocos em 98 (Pisco Del Gaiso/Placar)
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O medo de pegar o Marrocos é a nova versão da síndrome do vira-latas Priorize VEJA no Google

Acontece sempre na estreia do Brasil em uma Copa do Mundo: de uma hora para outra, o adversário vira uma potência futebolística, ao mesmo tempo em que se diminui o potencial do nosso escrete. O jogo de hoje é mais um exemplo dessa nossa interminável síndrome de vira-latas. O Marrocos se transformou em um bicho-papão. Já tem gente dizendo que um empate não seria resultado ruim diante dos campeões da África e que até uma derrota na estreia não seria uma tragédia.

Já vimos esse filme. O Brasil teve adversários bem piores em uma estreia de Copa, como a Espanha, em 1986, no México. A campanha do tri em 70 começou no mesmo México contra a forte equipe Tchecoslováquia. Convenhamos, eram ossos muito mais duros de roer do que o destemido Marrocos. Pois metemos nos bolso espanhóis e tchecos, sendo que estes últimos saíram de campo com uma chuva de gols.

O Marrocos ganhou a Copa da África no tapetão e venceu o Brasil no primeiro amistoso canarinho depois da Copa de 2022. Só que não dá para levar muito a sério uma seleção brasileira dirigida na época pelo Ramon Menezes (quem é esse mesmo?) e com um ataque formado por craques como o Rony, hoje na reserva do Atlético de Minas Gerais. Ainda assim, essa foi uma partida equilibrada.

Outro argumento a favor do Marrocos enquanto potência futebolística é que o time ficou em quarto lugar no último Mundial. Mesmo isso é uma façanha relativa. A Coreia de Sul ficou em quarto lugar e a Turquia em terceiro em 2002. São seleções a serem temidas por esse critério?

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Grandes especialistas, incluindo os comentaristas da VEJA, dizem que o Marrocos evoluiu tremendamente desde que enfrentou o Brasil na Copa de 98 e tomou um show de bola. Na ocasião, 3 x 0 para o Brasil, com o direito ao primeiro gol de Ronaldo Fenômeno em Mundiais.

Sim, o Marrocos merece respeito, mas vamos com calma. A síndrome de vira-latas costuma superfaturar nossos adversários nestes momentos.

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Copa do Mundo 2026
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